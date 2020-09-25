منظمة الصحة العالمية تتوقع توافر لقاح كورونا بحلول نهاية هذا العام

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توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" أمس الثلاثاء أن يتوفر لقاح مضاد لفيروس كورونا-19 بحلول نهاية هذا العام.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أدلى بتلك التوقعات في تصريحات ختامية لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث قال إن العالم سيحتاج إلى لقاحات وأن هناك أملا بأن تتوفر هذه اللقاحات بحلول نهاية هذا العام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل في هذا الشأن.ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية إلى التضامن والالتزام السياسي من قبل جميع القادة لضمان التوزيع العادل للقاحات عندما تصبح متاحة.ويذكر أن العديد من الخبراء يتوقعون توفير لقاح فعال مضاد للفيروس قبيل نهاية العام الجاري، حيث يتم حاليا إجراء اختبار على ثمانية أنواع من اللقاحات ضمن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.وتدير منظمة الصحة العالمية مرفق اللقاح العالمي "كوفاكس" جنبا إلى جنب مع منظمات اللقاحات العالمية الأخرى، من أجل التوزيع "الكافي والعادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقد انضمت 168 دولة حتى الآن إلى برنامج "كوفاكس"، لكن الصين والولايات المتحدة وروسيا ليست من بينها.