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الدولية

بولتون يقول إن كوريا الشمالية استخدمت علاقة كيم وترامب لتعزيز برامجها النووية

Write: 2020-10-07 10:46:41Update: 2020-10-07 12:36:57

بولتون يقول إن كوريا الشمالية استخدمت علاقة كيم وترامب لتعزيز برامجها النووية

Photo : YONHAP News

ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون" أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد استغل علاقته مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أجل تعزيز برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
جاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء لقمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث قال "بولتون" إن كوريا الشمالية لم تتخذ أي خطوات نحو نزع السلاح النووي، وأنه ليس هناك أي دليل على الإطلاق على أن كوريا الشمالية اتخذت قرارا استراتيجيا بالتخلي عن أسلحتها النووية.
وأضاف أنه خلال فترة العلاقة بين كيم وترامب التي استمرت عامين ونصف العام، استغلت كوريا الشمالية هذه الفرصة لتقوية برنامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.
وأشار "بولتون"، الذي يعتبر من المعسكر المتشدد ضد كوريا الشمالية، إلى أن الدولة الشيوعية ربما لم تحصل بعد على جميع القدرات التي تحتاجها، لكن الوقت اللازم لتجريدها من أسلحتها النووية ينفد بسرعة.
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