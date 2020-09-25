الرئيس مون يؤكد على حب شعوب العالم للحروف الكورية

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بالعمل على نشر اللغة الكورية والتعريف بالثقافة الكورية عالميا، من إجل إرساء قاعدة ثابتة لسياستي الجنوب والشمال الجديدتين.جاء ذلك في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتبها الرئيس أمس، حيث قال إن شعوب العالم تحب الحروف الكورية.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس مون قد كتب هذه الرسالة بعد أن استمع إلى تقرير من وزير الثقافة والرياضة والسياحة "بارك يانغ او" في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، وتضمن التقرير معلومات تفيد بأن عدد مراكز سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في الخارج قد زاد ليبلغ 213 مركزا في 76 دولة، مما يدل على أن الحروف الكورية تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.وكتب الرئيس في الرسالة أن الشعب الهندي يحب الحروف الكورية بصفة خاصة، مشيرا إلى أنهم أدرجوا اللغة الكورية ضمن لغاتهم الأجنبية الثانية في نهاية شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تقام مختلف الفعاليات التذكارية برعاية مشتركة بين مركز الثقافة الكورية هناك وجامعة "نهرو" الهندية احتفالا بالذكرى الـ574 على ابتكار حروف الأبجدية الكورية "هان غُل".وقال أيضا إن هذا الأمر يكتسب معنى كبيرا لأن الهند هي ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، كما أنها شريكة رئيسية لكوريا في سياسة الجنوب الجديدة التي تمارسها الحكومة الكورية الحالية، وأعرب عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".وأكد الرئيس على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المتمثلة في تزايد الدول الراغبة في تعلم كوريا حول العالم، وتعهد بالعمل بشكل منتظم على تنفيذ مشروعات الدعم لتعليم اللغة الكورية في الدول الشركاء لسياستي الجنوب والشمال الجديدتين.يذكر أن كوريا الجنوبية تحتفل بيوم "هان غُل" في التاسع من أكتوبر من كل عام.