58 تريليون وون تتدفق في عملية الطرح العام لأسهم بيك هيت

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تدفق أكثر من 58 تريليون وون في الطرح العام لأسهم شركة "بيك هيت إنترتينمنت" التي تنتسب إليها فرقة "بي تي إس" الغنائية.وحتى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، تدفق 58 تريليونا و423 مليارا و700 مليون وون من مبلغ الإيداع لتسجل نسبة المنافسة المتكاملة 606.97 إلى 1.وتجاوز حجم الإيداع حجم شركة "إس كي بايو بام" التي كانت قد طرحت أسهمها سابقا، وبلغ 30 تريليونا و989 مليارا و900 مليون وون، لكنه لم يتجاوز حجم شركة "كاكاو غيمز" الذي بلغ 58 تريليونا و554 مليارا و300 مليون وون.أما نسبة المنافسة المتاكاملة لشركة "بيك هيت" فقد تجاوزت نسبة شركة إس كي بايو بام" التي بلغت 323.02 إلى 1 إلا أنها لم تبلغ نسبة "كاكاو غايمز" التي بلغت ألفا و524 فاصل 85 إلى 1. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار الطرح العام.ومن أجل الحصول على سهم واحد لشركة بيك هيت يتوجب إيداع حوالي 41 مليون وون وهي قيمة نصف المبلغ الناتج عن ضرب سعر الطرح العام على نسبة المنافسة، مما يعني أنه إذا تم إيداع 100 مليون وون من المتوقع أن يتم الحصول على سهْمين فقط.وبعد أن أن أنهت "بيك هيت" عملية الطرح العام لأسهم الشركة التي استمرت على مدار يومين، من المتوقع أن تسجل نفسها في سوق "كوسبي" للأسهم يوم 15 من هذا الشهر.وبلغ سعر الطرح العام 135 ألف وون وإجمالي القيمة السوقية حوالي 4 تريليونات و800 مليار وون.