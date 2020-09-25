114 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا خلال يوم أمس

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زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى في كوريا ليتجاوز 100 لأول مرة منذ أسبوع.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة والوقاية منها بأن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 114 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 94 حالة محلية المصدر و20 حالة لدى الوافدين من الخارج.بهذا بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمي 24 ألفا و353 حالة، منها 3 آلاف و325 حالة قادمة من الخارج.يشار إلى أن عدد حالات الإصابة محلية المصدر ظل في مستوى أقل من 100 باستمرار، حيث انخفض إلى 77 حالة في الأول من هذا الشهر بعدما كان 113 حالة يوم 30 من الشهر الماضي، إلا أنه عاد إلى مستوى يزيد عن مائة حالة بعد أسبوع واحد فقط.ونشأ معظم حالات الأصابة محلية المصدر في منطقة العاصمة الكبرى، حيث بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في مقاطعة كيونغ كي 49 حالة لتسجل أعلى مستوى من الإصابات، بينما بلغ عددها في سيول 29 حالة، وفي مدينة إنتشون 5 حالات.وفي هذا السياق أوضحت السلطات الصحية المحلية أن السبب في ارتفاع عدد حالات الإصابة يرجع إلى اختفاء التأثير الناتج عن انخفاض كمية الفحوص خلال إجازة عيد تشوسوك الماضية.وأكدت أيضا على أن الوقت الآن يعتبر وقتا مهما لمتابعة تطورات الإصابات بالفيروس بعد فترة الإجازة.وأضافت أنها ستقرر بشأن مستوى نظام التباعد الاجتماعي في غضون هذا الأسبوع بعد أن تتابع المزيد من توجهات الإصابات.