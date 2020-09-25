تعديل قانوني يسمح بالإجهاض في غضون 14 أسبوع من الحمل

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كشفت الحكومة الكورية مسبقا اليوم عن مسودة تعديل القانون الجنائي وقانون صحة الأم والطفل من أجل السماح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.ووفقا لمسودة القانون الجنائي، سيسمح للحوامل حسب إرادتهن بالإجهاض، حتى بدون سبب خاص، في غضون 14 أسبوعا من الحمل.أما خلال فترة الحمل من الأسبوع الخامس عشر وحتى الأسبوع الرابع والعشرين، فسيمكنهن إجراء الإجهاض بعد التشاور ومرور 24 ساعة من إعادة الاعتبار في حالة وجود أسباب اجتماعية أو اقتصادية، إلى جانب أسباب الإجهاض التي ينص عليها قانون صحة الأم والطفل القائم حاليا.تجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي ينص على أن من بين أسباب السماح بالإجهاض إصابة الوالدين بأمراض وراثية، والحمل الناتج عن الاغتصاب أو شبه الاغتصاب، وحمل سفاح القربى، وتعرض صحة الحامل للخطر.وأوضحت الحكومة أنها تنوي تعديل القانونين المعنيين في غضون هذا العام من خلال الحصول على موافقة البرلمان مرورا بمراجعة مكتب التشريع ومجلس الوزراء وغيرهما من الجهات ذات الصلة.