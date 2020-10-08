توقعات بتصدر كوريا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النمو

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توقع المكتب الرئاسي في سيول أن تسجل كوريا الجنوبية أعلى معدل نمو هذا العام، وكذلك لهذا العام والعام القادم مجتمعين، بين جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وقدَّم السكرتير الرئاسي للشؤون الاقتصادية "لي هو صونغ" تقريرا أمس الأربعاء حول توقعات النمو للدول الأعضاء في المنظمة، في حقبة ما بعد فيروس كورونا، حيث قال إنَّ توقعات النمو لكوريا الجنوبية لهذا العام والعام القادم مجتمعين هي الأعلى من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة بلغت 2.1%. وأضاف أنه من المتوقع أن تأتي تركيا في المرحلة الثانية بنسبة 1%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 0.2%.وأكد "لي" على أن هذا يعد "إعادة اكتشاف" للمكانة الاقتصادية الكورية عالميا.وأوضح أن السلامة المالية لكوريا جيدة، مشيرا إلى أن المتوسط المتوقع للزيادة في الدَين الوطني في الدول المتقدمة سيصل إلى 26 نقطة مئوية، مقارنة بـ7.6 نقطة لكوريا الجنوبية.كما وصف إجراءات السياسات التي اتخذتها حكومة سيول بشأن تقديم الإعانات المالية للشركات بأنها "جريئة واستباقية وغير مسبوقة".