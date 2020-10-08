وزارة الدفاع تتعهد ببذل جهود لتحسين نظام إجازات الجنود

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قال وزير الدفاع "سوه أوك" إن وزارته ستتخذ خطوات لتحسين النظام العسكري لإدارة إجازات الجنود، بعد الجدل الأخير حول نجل وزيرة العدل "تشو مي إيه".وخلال جلسة التدقيق البرلماني أمس الأربعاء، قال "سوه" إن الوزارة تعمل على وضع إجراءات لتوحيد قوانين وقواعد الإجازات لكل فروع الجيش، وأضاف أنه يجري أيضا الإعداد لعمليات تفتيش ميدانية للوقوف على الأوضاع الحالية، كما تم بالفعل وضع مسودة للإرشادات وتجري مناقشتها حاليّا.وفي تقرير مكتوب مقدَّم إلى البرلمان في وقت سابق من اليوم، قالت الوزارة أيضا إن الوحدات العسكرية على مستوى الفرق واللواءات وكذلك القوات الكورية المتعاونة مع جيش الولايات المتحدة، سيتم فحص إجازات الجنود فيها، وسيتم استكمالها إذا لزم الأمر.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض الجيش لانتقادات بسبب مزاعم بأن نجل وزيرة العدل قد حصل في أثناء فترة خدمته العسكرية في عام 2017، على موافقة متأخرة بأربعة أيام على إجازة إضافية بعد إجرائه لجراحة في الركبة.كما يُشتبه في أن المخالفة المزعومة تم التستر عليها بواسطة السكرتيرة السابقة لـ"تشو" التي كانت آنذاك رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم.وقد أسقطت النيابة الشكوى الجنائية ذات الصلة المقدمة ضد الوزيرة وابنها، لكن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي ظل يدعو إلى إعادة التحقيق في القضية من قبل محقق مستقل.