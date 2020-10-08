وزيرة الخارجية تقول إنها فوجئت بالتقارير حول الدبلوماسي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

نفت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" التكهنات بأن الكشف المفاجئ عن وجود الدبلوماسي الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي كان قد اختفى قبل أكثر من عام، في كوريا الجنوبية، له دوافع سياسية.جاء ذلك في جلسة التدقيق البرلمانية لوزارة الخارجية أمس الأربعاء، عندما سأل النائب "تشونغ جين صوك" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، عن التقارير الإعلامية التي أفادت نقلا عن مصادر متعددة بأن القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي السابق في روما "جو سونغ كيل"، والذي اختفى مع زوجته في نوفمبر عام 2018، يعيش في كوريا الجنوبية منذ العام الماضي. وتساءل "تشونغ" عما إذا كان لدى سلطات الاستخبارات بعض الدوافع الخفية عندما سربت هذه المعلومة.ووصفت وزيرة الخارجية ذلك بأنه مجرد تكهنات، وأكدت أنها فوجئت بالتقرير أيضا، وأنه ليس لديها علم فيما يتعلق بكيفية الحصول على تلك المعلومات.وردا على سؤال عن دور وزارتها في وصول الدبلوماسي الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، قالت "كانغ" إنها لعبت دورا "كافيا"، لكنها امتنعت عن إبداء المزيد من التعليقات، مشيرة إلى حساسية الأمر.