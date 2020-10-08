اليابان تتجه لتخفيض مستوى التحذير من السفر لكوريا الجنوبية

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من المتوقع أن تخفض اليابان من مستوى التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى هذا الشهر، بناء على الوضع الحالي لفيروس كورونا.وكان تحذير السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية اليابانية لكوريا الجنوبية ودول أخرى عند المستوى الثالث، الذي يعني التحذير من جميع أنواع السفر.وتدرس الوزارة اليابانية تخفيض مستوى التحذير لبعض الدول هذا الشهر إلى المستوى الثاني، الذي يعني تجنب السفر غير الضروري.وتشمل الدول التي سيشملها القرار المتوقع كلا من: كوريا الجنوبية وسنغافوره وتايلاند والصين وهونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا وفيتنام وماليزيا وتايوان.وإذا تم تخفيض تحذير السفر، فسوف تعفي اليابان المسافرين القادمين من تلك الدول من الخضوع لاختبار فيروس كورونا.وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن بعض الدول فرضت حظرا على دخول اليابانيين في إجراء مضاد للإجراء الياباني، وأضافت أن طوكيو تدرس الآن رفع تلك التحذيرات على أمل أن ترفع الدول في المقابل الحظر المفروض على اليابانيين.وكانت اليابان قد فرضت في مارس حظرا على دخول الكوريين الجنوبيين وسط تفشي الوباء، وردَّت كوريا الجنوبية بإجراءات مماثلة ضد المسافرين اليابانيين.