وزيرة التجارة الكورية تصعد للجولة النهائية من سباق رئاسة منظمة التجارة

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صعدت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" إلى الجولة الأخيرة من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية.ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف عنها أمس الأربعاء أن "يو" ستنافس "إنغوزي أوكونجو إيو يالا" النيجيرية على منصب رئيس المنظمة.وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التشاور في وقت لاحق من هذا الشهر وتستمر حتى 6 نوفمبر، وبعد ذلك ستسعى منظمة التجارة العالمية لتحديد الفائز عن طريق التوافق في السباق.وفي الجولة الأخيرة، سيعبر كل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية، البالغ عددهم 164 عضوا، عن اختياره بين المرشحين النهائيين.ومع صعود امرأتين إلى الجولة النهائية، من المنتظر أن يكون للهيئة التجارية التي تتخذ من جينيف مقرا لها، أول رئيسة امرأة في تاريخها الممتد لـ25 عاما.