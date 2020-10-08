كوريا والولايات المتحدة تعقدان محادثاتهما الأمنية السنوية الأسبوع القادم

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من المقرر أن يعقد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المحادثات الدفاعية السنوية بن البلدين في واشنطن الأسبوع القادم.وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه أوك" أمس الأربعاء، إنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لإجراء أول محادثات له مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.وأضاف "سوه" خلال التدقيق البرلماني على وزارته، أن المحادثات السنوية لوزيري دفاع البلدين، والمعروفة باسم الاجتماع التشاوري الأمني، سوف تُعقد في واشنطن يوم الأربعاء.وأوضح الوزير "سوه" أن البنود الرئيسية على جدول الأعمال تشمل تقييم الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، والقضايا المتعلقة بالقوات الأمريكية في كوريا، ونقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.