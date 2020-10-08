69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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انخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 إصابة اليوم الخميس، بعد تجاوزها أمس لمستوى المائة أمس، لكن السلطات الصحية ما زالت في حالة تأهب تحسبا للآثار المترتبة على عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، الأخيرة.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه حتى الساعة 12:00 من صباح اليوم الخميس، ثبتت إصابة 69 شخصا بالفيروس، مما رفع العدد إجمالي عدد الإصابات التراكمي إلى 24 ألفا و422 شخصا.وقد ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 114 إصابة أمس الأربعاء، بعد أن ظل دون 100 إصابة لمدة 6 أيام متتالية، منذ الأول من أكتوبر.وتم تتبع مجموعات العدوى في منطقة العاصمة سيول وأماكن أخرى إلى المرافق الطبية، والعائلات التي تجمعت خلال العطلة.وحتى الأمس الأربعاء، تم تأكيد وجود 35 إصابة على صلة بمستشفى "أوي جونغ بو" بمقاطعة "كيونغ كي"، دون وجود مسار معروف للعدوى.كما ثبتت إصابة 12 فردا من إحدى العائلات في "جونغ أوب" بمقاطعة شمال جولا، وتم الإبلاغ عن 7 حالات في عائلة ثانية في مدينة "ديجون" بوسط البلاد.