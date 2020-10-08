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السياسية

الرئيس مون يأمل في تعاون سيول وواشنطن لإعلان نهاية الحرب الكورية

Write: 2020-10-08 11:34:56

الرئيس مون يأمل في تعاون سيول وواشنطن لإعلان نهاية الحرب الكورية

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس عن أمله في أن تتعاون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.
وأدلى "مون" بهذه التصريحات في خطاب مسجل لحدث سنوي عقدته جمعية كوريا، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرها نيويورك وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال الرئيس إنه يأمل في أن يعمل البلدان الحليفان معا لإعلان نهاية الحرب، وأن يجتذبا مشاركة نشطة من المجتمع الدولي بهذا الصدد. وأضاف أن ذلك الإعلان سيمهد الطريق للسلام في شبه الجزيرة الكورية ويؤدي إلى تعظيم التحالف.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوعين من تأكيد "مون" على ضرورة إعلان نهاية الحرب في خطابه الرئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الوقت الذي تفاقمت فيه العلاقات بين الكوريتين بعد مقتل مسؤول كوري جنوبي على يد الجيش الكوري الشمالية في البحر الغربي.
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