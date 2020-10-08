كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس الماضي، وقد انخفضت الصادرات بوتيرة أبطأ من الواردات، وسط استمرار جائحة كورونا.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، فقد بلغ فائض الحساب الجاري في شهر أغسطس 6.57 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 35.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وقد ظل الحساب الجاري يحقق فائضا منذ أن سجَّل عجزا في أبريل الماضي.وسجل ميزان السلع فائضا قدره 7 مليارات دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 2.38 مليار دولار على أساس سنوي.كما سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي في أغسطس، لكن الواردات تراجعت بوتيرة أسرع من الصادرات.وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 800 مليون دولار في أغسطس، رغم أنه تقلص بمقدار 760 مليون دولار عن العام السابق.