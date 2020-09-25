سام سونغ تحقق أكثر من 12 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الربع الثالث

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حققت شركة سام سونغ للإلكترونيات أداء مبهرا رغم جائحة كورونا، حيث تجاوز حجم أرباحها التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام 12 تريليون وون، أي حوالي 10,5 مليار دولار.وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى طرح العديد من الهواتف الذكية الجديدة بما في ذلك غلاكسي نوت 20، وارتفاع الطلبيات في مجال الأجهزة التلفزيونية والأدوات الإلكترونية، إلى جانب إحراز قطاع أشباه الموصلات نتائج غير متوقعة، وبالتالي سجلت الشركة أفضل أداء لها منذ عامين.وصرحت سام سونغ اليوم بأنها حققت 12 تريليونا و300 مليار وون من الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعد أعلى بكثير من التوقعات السابقة البالغة 10 تريليونات وون.الجدير بالذكر أن تجاوز أرباحها التشغيلية 10 تريليونات وون يأتي لأول مرة منذ 7 أرباع سنوية أي منذ الربع الرابع من عام 2018، عندما بلغ حجم أرباحها 10 تريليونات و800 مليار وون، كما يعد أيضا أكبر الأرباح منذ عامين.أما حجم مبيعاتها فقد بلغ 66 تريليون وون لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 65 تريليونا و980 مليار وون في عام 2017.علاوة على ذلك تحسنت نسبة الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام لتبلغ 18.6% بعد أن كانت ما بين 11.6% و15.4% في النصف الأول من هذا العام.