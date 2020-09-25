أول أغنية من تلحين الذكاء الاصطناعي بالكامل

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لفت الاهتمام في كوريا ظهور أغنية جديدة قام بتلحينها برنامج الذكاء الاصطناعي.وقال معهد كوانغ جو للعلوم والتكنولوجيا اليوم إن المطربة الجديدة "هايون" ظهرت بأغنية لحنها برنامج للذكاء الاصطناعي الموسيقي هو الوحيد من نوعه في كوريا، والذي طوره فريق البروفسور "آن تشانغ اوك" في قسم الدراسات العليا للذكاء الاصطناعي.يشار إلى أن المطربة أدرجت تلك الأغنية التي كتبت كلماتها بنفسها، في ألبوم فردي خاص لها بعنوان "آيز أون يو"، أي "العيون عليك".وأوضح البروفسور "آن" أنه كان هناك بعض الإصدارات الموسيقية التي تم إنتاجها بشكل مشترك بين مطربين وبرنامج الذكاء الاصطناعي، لكن هذه هي أول مرة يقوم فيها برنامج الذكاء الاصطناعي بتلحين أغنية بالكامل في العالم.وقال إنه لا يزال هناك بعض العقبات التي يتوجب على ملحن الذكاء الاصطناعي تجاوزها، لكن زيادة عدد الموسيقيين الراغبين في الاستفادة منه يعتبر مؤشرا إيجابيا.تجدر الإشارة إلى أن البروفسور "آن" قام بتطوير ملحن الذكاء الاصطناعي "إيفوم" لأول مرة في كوريا من خلال ربط النظرية الموسيقية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو يوفر خدمات موسيقى الذكاء الاصطناعي بالمجان عبر "موزيا" على يوتيوب.