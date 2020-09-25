وزير الثقافة يطالب بدراسة إعفاء بي تي إس من الخدمة العسكرية

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قال وزير الثقافة والرياضة والسياحة "بارك يانغ او" إنه من الضروري النظر بشكل إيجابي في مسـألة تأجيل الخدمة العسكرية أو منح إعفاء منها، لصالح فناني الثقافة الشعبية، مثل فرقة بي تي إس.جاء ذلك ردا على سؤال من قبل النائب "جون يونغ كي" التابع للحزب الحاكم خلال عملية التفتيش البرلماني على الهيئات الحكومية أمس.لكن وزير الدفاع "سوه اوك" قال خلال عملية التفتيش البرلماني على وزارته أمس أيضا إن هذه المسألة في حاجة إلى تكوين توافق اجتماعي مشترك، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن البعض قد يرى أنه من الأفضل إعفاء فناني الثقافة الشعبية والرياضيين من الخدمة العسكرية، إلا أنه يعتقد شخصيا أن الأفضل هو أن يستفيد أولئك من أدائهم للخدمة العسكرية.لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية دراسة مسألة تأجيل أداء الخدمة العسكرية للفنانين والرياضيين حسب فترات أنشطتهم.ويجيء هذا الاختلاف في وجهتي نظر الوزيرين في الوقت الذي طالب فيه البعض بإعفاء فناني الثقافة الشعبية الذين ساهموا في رفع المكانة الوطنية مثل فرقة بي تي إس، من الخدمة العسكرية، وأن يقوموا بأداء خدمة مدنية بديلة.وزادت هذه المطالبات بصفة خاصة بعد أن حققت فرقة بي تي إس نجاحا عالميا ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك احتلالها المركز الأول في قائمة أغاني بيلبورد، لتصبح أول مطرب أو فرقة كورية في هذا المجال.وفي المقابل، يرى كثيرون أن الفن الشعبي عبارة عن أنشطة ربحية في الأساس، وأنه ليس هناك قياس موضوعي لتقييم نتائج رفع المكانة الوطنية بالمقارنة مع الفن الخالص.ومن جانبهم، ظل أعضاء فرقة بي تي إس يعربون بأنفسهم عن نيتهم أداء الخدمة العسكرية.