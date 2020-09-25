مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الكوري الأمريكي

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أجرى وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي مباحثات هاتفية أكدا فيها على التحالف الثابت بين البلدين، إلى جانب أهمية المحافظة على الوضعية الدفاعية المشتركة.وصرحت وزارة الدفاع الكورية بأن الوزير "سوه اوك" ونظيره الأمريكي "مارك إيسبر" قد أعادا التأكيد على أهمة التعاون الوثيق في مختلف القضايا الدفاعية بين البلدين، واتفقا على مواصلة التعاون في تعزيز وتطوير التحالف الكوري الأمريكي باستمرار.يشار إلى أن هذه المكالمة هي الأولى منذ تولي الوزير الكوري منصبه، وجاءت من أجل التنسيق المسبق للدورة الثانية والخمسين لمجلس الأمن الكوري الأمريكي، التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 14 من هذا الشهر.ومن المتوقع أن يتطرق الجانبان خلال تلك الدورة إلى عدد من القضايا العسكرية الرئيسية بين البلدين، بما في ذلك نقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في وقت الحرب، والمفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع.وكان الوزير "سوه" قد قال خلال عملية التفتيش البرلماني على وزارته أمس، إن الأجندة الرئيسية للمباحثات الكورية الأمريكية القادمة تتضمن تقييم بيئة الأمن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية وبعض القضايا الراهنة المتعلقة بالجنود الأمريكيين في كوريا، وأنه سيتم أيضا متابعة عملية نقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في وقت الحرب.تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الكوري الأمريكي تقام سنويا بحضور عدد من كبار القادة العسكريين من البلدين بالتناوب بين سيول وواشنطن.