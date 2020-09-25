التفتيش البرلماني على الحكومة يتواصل في يومه الثاني اليوم

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يواصل البرلمان الكوري عمليات التفتيش السنوي على الحكومة اليوم الخميس، بعدما بدأت أمس، وذلك من خلال 12 لجنة برلمانية دائمة.وقد تباينت تقديرات العسكرين الحاكم والمعارض حول نتائج اليوم الأول من عمليات التفتيش، حيث أشار حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي إلى فضيحة ابن وزيرة العدل "تشو مي إيه"، ومقتل المسؤول الحكومي الكوري الجنوبي بواسطة الجيش الكوري الشمالي، واتهم الحزبَ الديمقراطي الحاكم بأنه يفرغ عمليات التفيش من مضمونها، من خلال رفضه استجواب الشهود المعنيين.وفي المقابل، اعتبر الحزب الحاكم أن عمليات التفتيش أمس شهدت إجراء بعض المراجعات الجيدة للسياسات الحكومية، كما تم طرح اقتراحات ممتازة، مطالبا المعسكر المعارض بعدم استغلال عمليات التفتيش لأغراض سياسية.وسوف يتم اليوم إجراء عمليات تفتيش عبر 12 لجنة برلمانية دائمة، بما في ذلك اللجنة القضائية، ولجنة الدفاع، ولجنة الزراعة والمحيطات والثروة السمكية.وخلال التفتيش أمس على وزارة التوحيد ووزارة المحيطات والثروة السمكية وهيئة الشرطة البحرية، ركز المعسكران الحاكم والمعارض على حادث مقتل المسؤول الحكومي الكوري الجنوبي بواسطة الجيش الكوري الشمالي، خاصة ما يتعلق باحتمال محاولته اللجوء إلى كوريا الشمالية، وكيفية تعامل الحكومة مع الحادث.وخلال التفتيش اليوم على وزارة الرفاهية والهيئات الصحية، من المتوقع أن يتم توجيه العديد من الأسئلة حول أسباب حادث تعرض لقاحات الإنفلونزا لدرجات حرارة عالية، بينما سيتم خلال التفتيش على وزارة الإدارة والأمن التطرق إلى الجدل حول التعامل العنيف مع التجمعات في وسط المدن، إلى جانب مسألة تنسيق حق التحقيقات بين النيابة والعامة والشرطة.أما في اللجنة القضائية التي تفتش على المحكمة الدستورية، فمن المتوقع أن يتم تناول مسودة قانون إنشاء هيئة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين الحكوميين، والتي طرح موعدها النهائي زعيم الحزب الحاكم "لي ناك يون".بالإضافة إلى ذلك سيشهد اليوم عمليات تفتيش على لجنة البث والاتصالات، ووزارة المالية والاستراتيجية، ووزارة التوظيف والعمل.