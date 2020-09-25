كوريا الجنوبية والصين تمددان اتفاقية مبادلة العملات بينهما

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صرح البنك المركزي الكوري أمس الخميس بأنه اتفق مع بنك الشعب الصيني على تمديد العمل باتفاقية مبادلة العملات بين الجانبين، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ذلك رسميا بعد استكمال الخطوات اللازمة.وكان البلدان قد مددا اتفاقية مبادلة العملات التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار لمدة 3 سنوات في شهر أكتوبر من عام 2017، حيث ستنتهي الاتفاقية الحالية غدا السبت.وتعد اتفاقية مبادلة العملات أحد الأساليب التي يستخدمها البلدان لتمويل جزء من علاقاتهما التجارية، ويتم من خلالها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملة المحلية لكل منهما وليس بالدولار، وذلك بهدف تخفيف الطلب على الدولار.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قد وقعت اتفاقيات لمبادلة العملات تزيد قيمتها الإجمالية عن 132.8 مليار دولار مع 8 دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الصين.