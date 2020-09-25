2.8 % حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية

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طبقا لبيانات صادرة عن المعهد الكوري لأبحاث الثقافة والسياحة، بلغت حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في العام الماضي 2.8%، محتلة بذلك أقل المراكز من بين 51 دولة رئيسية حول العالم.وأشارت البيانات إلى أن متوسط حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 200 دولة في العالم قد بلغ 10.4% في العام الماضي.واحتلت ماكاو المركز الأول بـ72%، وتلتها آيسلندا بـ33.8%، وكرواتيا بـ25.1%، والفلبين بـ24.6%، وتايلاند بـ21.9%، واليونان بـ21.2%.أما حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في الصين فبلغت 10.9%، والولايات المتحدة 7.8%، واليابان 7.5%.كما أشارت البيانات إلى أن معدل مساهمة صناعة السياحة في التوظيف في كوريا الجنوبية بلغ 3.1% في العام الماضي، لتحتل كوريا الجنوبية بذلك أقل مركز من بين 51 دولة رئيسية.ويرجع السبب في انخفاض مساهمة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في كوريا الجنوبية إلى حصة الصناعات التحويلية الكبيرة في الاقتصاد الكوري، إلى جانب التكاليف السياحية العالية.