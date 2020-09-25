كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عرض عسكري غدا

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تبين أن هناك احتمالا كبيرا بأن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا غدا السبت في بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم.وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن عمليات الاستعداد لذلك العرض العسكري قد وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرا بذلك إلى احتمال أن تقيم كوريا الشمالية العرض العسكري غدا كما هو متوقع له.تجدر الإشارة إلى أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تراقب عن كثب احتمال أن تكشف بيونغ يانغ خلال ذلك العرض العسكري عن أسلحة استراتيجية تم تطويرها حديثا، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، وصاروخ باليستي يطلق من غواصة.وتبين أيضا أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن احتمال قيام بيونغ يانغ بإطلاق بعض الصواريخ بالتزامن مع ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد قامت مؤخرا ببناء هيكل مربع يصل كل من طوله وعرضه إلى 10 أمتار، في جزيرة صخرية في البحر الشرقي تم استخدامها كهدف للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشممالية في الآونة الأخيرة.