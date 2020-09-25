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السياسية

كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى الـ574 على ابتكار الأبجدية الكورية هانغول

Write: 2020-10-09 12:40:00Update: 2020-10-09 12:54:43

كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى الـ574 على ابتكار الأبجدية الكورية هانغول

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" إن روح الأبجدية الكورية "هانغول" تشمل المستقبل الذي يجب أن تتوجه إليه البلاد، وهو بناء دولة رائدة عالميا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء "جونغ" في احتفال عقد اليوم الجمعة في قصر "كيونغ بوك" في العاصمة سيول بمناسبة الذكرى الـ574 ليوم الـ"هانغول"، حيث أضاف أن "هانغول" تعنى حرفيا "أفضل لغة" و"أعظم لغة".
وأكد "جونغ" أن كوريا الجنوبية تخطو تدريجيا لتكون دولة رائدة على مستوى العالم في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والحجر الصحي.
وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها فرقة "بي تي إس" وفيلم "الطفيلي" على مستوى العالم ترمز لعولمة اللغة الكورية، معتبرا أن اللغة الكورية هي الأساس لموجة الثقافة الكورية "هالليو" التي تجتاح العالم بوتيرة سريعة.
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