بلدية برلين تأمر بإزالة تمثال فتاة السلام في غضون 7 أيام

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أمرت سلطة حي "ميتيه" في وسط العاصمة الألمانية برلين، بإزالة ثمتال فتاة السلام الذي تم تنصيبه هناك في أواخر شهر سبتمبر الماضي.وأرسلت سلطات "ميتيه" رسالة يوم الأربعاء الماضي إلى الجمعية الكورية التي قامت بتنصيب التمثال، أمرت فيها بإزالة التمثال قبل يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.وقالت إنها ستقوم بالإزالة القسرية للتمثال إذا لم تقم الجمعية بإزالته بشكل طوعي، وأنها ستطلب من الجمعية دفع التكاليف اللازمة للإزالة.وأضافت أنها قررت إزالة تمثال فتاة السلام لأن المرثية المكتوبة في التمثال قد تسببت في تشكيل توتر في العلاقات بين ألمانيا واليابان، قائلة إن المرثية تستهدف اليابان وليس العنف المرتكب ضد النساء في أثناء الحروب التي نشبت في العالم.وجاء الأمر بإزالة تمثال فتاة السلام بعد أيام من طلب الحكومة اليابانية من الحكومة الألمانية إزالته في المحادثات التي جرت عبر الفيديو بين وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" ونظيره الألماني "هايكو ماس" يوم الأول من أكتوبر الجاري.وكان كبير أمناء مجلس الوزارء الياباني "كاتو كاتسونوبو" قد أعرب يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي عن أسف الحكومة اليابانية الشديد لتنصيب تمثال "فتاة السلام" في برلين.