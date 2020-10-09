حريق كبير في مبنى سكني من 33 طابقا في أولسان

Photo : YONHAP News

اندلع حريق هائل في مبنى سكني وتجاري شاهق الارتفاع في أولسان، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حالة وفاة، أو إصابات تهدد الحياة.ووفقا لسلطات الإطفاء المحلية، اندلع الحريق في مبنى "سام هوان آرت نوفو" التجاري السكني المكون من 33 طابقا، في حوالي الساعة 11:07 من مساء أمس الخميس، وانتشر الحريق من شرفة في الطابق الثاني عشر ليجتاح المبنى بأكمله، مما دفع أكثر من 400 رجل إطفاء و60 عربة إطفاء وطائرة مروحية لإخماد الحريق.وقالت إدارة الإطفاء في أولسان إن معظم الحريق تم إخماده بحلول الساعة 12:35 ظهر اليوم الجمعة، وما زال رجال الإطفاء يحاولون إخماد الجمرات المتبقية.ويحتوي المبنى على 127 وحدة سكنية وتجارية، ويسكن فيه حوالي 380 شخصا. وقد نُقِل 88 شخصا إلى المستشفيات حتى الساعة 10 صباحا لتلقي العلاج من استنشاق دخان أو إصابات طفيفة.وكان من الممكن أن تكون الخسائر أعلى بكثير. ووفقا للسلطات، فقد هرع العديد من رجال الإطفاء إلى الموقع قبل وقت قصير من تسارع ألسنة اللهب، استجابة لمكالمات السكان الذين أبلغوا عن تصاعد الدخان ورائحة احتراق.وما زال سبب اندلاع الحريق قيد التحقيق.