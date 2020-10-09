كوريا تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ عام كامل

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سجلت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة منذ عام بحمى الخنازير الأفريقية في خنازير المزارع المستأنسة.ووفقا للمقر المركزي لإدارة الكوارث المختص بمرض حمى الخنازير الأفريقية والتابع لوزارة الزراعة، فقد تم أمس الخميس العثور على 3 خنازير نافقة بعد إصابتها بالمرض، من بين 8 خنازير في مزرعة بمنطقة "هواتشون" بمقاطعة "كانغ وون".وأصدرت السلطات حظرا على النقل لمدة 48 ساعة لجميع مزارع الخنازير والمنشآت ذات الصلة في مقاطعتيْ "كانغ وون" و"كيونغ كي" في الساعة 5 صباح اليوم، كما أعدمت أكثر من 1500 خنزير حتى الآن في مزرعتين، من بينهم 940 خنزيرا في المزرعة المصابة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد إصابة مزرعة لتربية الخنازير في كوريا بهذا المرض الحيواني القاتل، منذ اكتشاف حالة في إحدى مزارع منطقة "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي" يوم 9 أكتوبر من العام الماضي.وشهدت كوريا الجنوبية أكثر من 700 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة في البلاد في مزرعة تقع في مدينة "باجو" الحدودية بين الكوريتين في 2 أكتوبر من العام الماضي، لكن معظمها يتعلق بالخنازير البرية.