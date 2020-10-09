المحلية استئناف تقديم اللقاحات المجانية ضد الأنفلونزا الأسبوع المقبل

قررت الحكومة استئناف خدمة التطعيمات السنوية المجانية ضد الأنفلونزا، بعد أسابيع من تعليقها بسبب سوء تخزين بعض اللقاحات.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة سلامة الغذاء والدواء عن القرار يوم الثلاثاء الماضي، بعد الكشف عن نتيجة عمليات التفتيش والفحص على اللقاحات التي يُفترض أنها تعرضت لدرجات حرارة عالية في أثناء عمليات التوزيع.

وأكد الفحص عدم حدوث أي تغيير في جودة وفعالية تلك اللقاحات، حتى بعد تعرضها إلى 25 درجة مئوية أو أعلى لمدة 24 ساعة.

وتخطط السلطات الصحية لاستئناف الخدمة يوم الاثنين المقبل.

وقد أطلقت الحكومة خدمة تقديم لقاحات الأنفلونزا المجانية في 8 سبتمبر، وبدأت بالرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات. وهناك حوالي 19 مليون شخص، أو حوالي 37% من السكان، مؤهلون للحصول على التطعيمات المجانية، بعد توسيع نطاق الأهلية هذا العام نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا.

