كيم جونغ أون يؤكد على «الردع الحربي» من أجل الدفاع عن النفس

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شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في خطاب ألقاه خلال الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم في ساحة "كيم إيل سونغ"، على أن سعي النظام إلى تعزيز "الردع الحربي" هو من أجل الدفاع عن النفس، وليس لاستهداف الآخرين.وأكد أنه في حالة تضرر سلامة الشمال فسوف يستخدم أقصى قوة متاحة.ولم يشر الزعيم الكوري الشمالي إلى الولايات المتحدة في خطابه اليوم السبت.وقال "كيم" في خطابه أيضًا إنه يأمل أن تتعافى كوريا الجنوبية من جائحة كورونا، وأن تتحد أيدي الكوريتين.وأضاف أنه لا توجد إصابات أو حالات وفاة مرتبطة بالفيروس في كوريا الشمالية، وشكر المواطنين على حرصهم على البقاء في صحة جيدة.كما تحدث "كيم" عن العديد من الصعوبات التي واجهها الكوريون الشماليون هذا العام، ومن بينها العقوبات الاقتصادية وإجراءات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا والكوارث الطبيعية.وبدا على الزعيم الكوري الشمالي التأثر وهو ينقل امتنانه للجيش الشعبي الكوري الشمالي، الذي يعمل على جبهة المواجهة، قائلًا إنه من المفجع ألا يكون المرء معهم.وقد أقيم العرض العسكري في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وبثت اللقطات المصورة عبر التلفزيون المركزي في الساعة السابعة مساءً، حيث جرت العادة أن يقيم النظام العروض العسكرية خلال النهار.