كوريا الشمالية تقيم عرضًا عسكريًّا صباح السبت

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قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إنها رصدت دلائل تشير إلى أن كوريا الشمالية أقامت عرضًا عسكريًّا في الساعات الأولى من اليوم السبت، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن العرض ربما أجري في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ قرب الفجر، مع حشد كمية كبيرة من المعدات والأفراد.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل الحدث.ومن المفترض أن يكون الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد حضر خلال العرض.وكان من المتوقع أن تكشف كوريا الشمالية عن أسلحة استراتيجية جديدة خلال العرض، مثل الصاروخ الباليستي العابر للقارات، أو الصاروخ الباليستي الذي يُطلَق من داخل الغواصات.