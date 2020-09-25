كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي عابر للقارات في العرض العسكري

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عرضت كوريا الشمالية أسلحة استراتيجية جديدة في استعراضها العسكري، الذي أقيم صباح اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم، ومن بينها صاروخ باليستي عابر للقارات.وقد تم الكشف عن السلاح الجديد قرب نهاية العرض، ويفترض أن الصاروخ الجديد أطول وأعرض من صاروخ "هواصونغ-15" الأخير، مما يعني أن مداه أطول.وخلال اللقطات المسجلة التي بثها التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية، تم أيضًا عرض أسلحة أخرى، من بينها صاروخ باليستي يتم إطلاقه من الغواصة، والنسخة الكورية الشمالية من صاروخ "إسكندر" الروسي قصير المدى.وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يكشف النظام عن أسلحة استراتيجية جديدة، حيث يميل الشمال إلى عقد احتفال ضخم في ذكرى السنوية الخامسة أو العاشرة للمناسبات المهمة.وفي الأحداث التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والستين والسبعين لتأسيس الحزب الحاكم عرضت بيونغ يانغ أسلحة استراتيجية أخرى، مثل صاروخ "هواصونغ-10" وصاروخ "KN-14" العابرين للقارات، على التوالي.