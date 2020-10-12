سيول تعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بشأن العرض العسكري الكوري الشمالي

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا طارئا أمس الأحد لمناقشة محتويات العرض العسكري الأخير الذي أقامته كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.وحلل اجتماع مجلس الأمن القومي تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات، بالإضافة إلى الصاروخ الباليستي الجديد الذي يُطلق من غواصة، واللذين تم الكشف عنهما في العرض.وعلى وجه الخصوص، ركزت مناقشات الاجتماع على خطاب كيم الذي تمنى فيه أن تتعافى كوريا الجنوبية بسرعة من جائحة فيروس كورونا، وأن تتعاون الكوريتان مرة أخرى بعد انتهاء أزمة كورونا. كما تعهد كيم بمواصلة تعزيز ردع الحرب للدفاع عن النفس، على الرغم من أنه لم يشر إلى الولايات المتحدة خلال الخطاب.وناقش اجتماع مجلس الأمن القومي رسائل كيم في تلك التصريحات والأسلحة الاستراتيجية التي تم الكشف عنها حديثا.