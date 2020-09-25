تخفيض تدابير التباعد الاجتماعي في كوريا إلى أقل مستوى

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تخفيض قواعد التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى أقل مستوى، وهو المستوى الأول، اعتبارا من اليوم الاثنين.وأعلن رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" عن هذا القرار يوم أمس الأحد في أثناء ترؤسه اجتماعا حكوميا بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا. وقال "جونغ" إنه على الرغم من تخفيض تدابير التباعد الاجتماعي إلى أقل مستوى، فإن الحكومة سوف تحافظ على إرشادات الحجر الصحي المشددة بشأن بعض عوامل الخطر، مثل أنشطة المبيعات من الباب إلى الباب.وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ بعض إجراءات المستوى الثاني في منطقة سيول الكبرى، والتي تعد بطيئة نوعا ما في احتواء انتشار الفيروس. كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا القرار جاء بعد الوضع في الاعتبار التعب العام المتزايد من الكفاح المطول ضد فيروس كورونا في ظل قواعد التباعد الاجتماعي المعززة وآثارها السلبية على الاقتصاد.وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين خلال فترة إجازة عيد الحاصد ، تشوسوك، منذ يوم 30 سبتمبر وحتى أمس الأحد.