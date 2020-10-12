المرافق عالية الخطورة تستأنف أعمالها بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي

Photo : YONHAP News

بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الاثنين، سيمكن للمرافق عالية الخطورة مثل النوادي والحانات والمدارس المزدحمة ومطاعم البوفيه، استئناف أعمالها.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، فإنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم تخفيض تدابير التباعد الاجتماعي في كل أنحاء البلاد بمقدار درجة واحدة إلى المستوى الأول، وهو أقل مستوى في النظام ثلاثي المستويات.وبموجب الإرشادات المخففة، يمكن لعشرة أنواع من المرافق عالية الخطورة بما في ذلك النوادي الليلية والحانات وغرف الكاريوكي والصالات الرياضية الداخلية ومطاعم البوفيه والمدارس الكبيرة، استئناف أعمالها بشرط أن تلتزم بخطوات الحجر الصحي الصارمة، بما في ذاك أن تطلب من مرتاديها ارتداء الأقنعة، وتسجيل بياناتهم عند الدخول.ويمكن للفرق الرياضية المحترفة قبول حشود تصل إلى 30 بالمائة من سعة الملعب.ولم تعد التجمعات الداخلية التي تضم 50 شخصا أو أكثر، والأحداث الخارجية التي تضم 100 شخصا أو أكثر، محظورة، على الرغم من أنه يُنصح بعدم إقامتها في منطقة سيول الكبرى.