وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعرب عن قلقها بشأن الأسلحة الكورية الشمالية الجديدة

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أعربت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عن قلقها إزاء كشف كوريا الشمالية عن أسلحة جديدة في عرضها العسكري الأخير.وكانت كوريا الشمالية قد عرضت اول من أمس السبت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات ومجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى خلال عرض عسكري أقيم لإحياء الذكرى الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم.وفي إشارة إلى أن كوريا الشمالية نظمت حدثا ضخما كشفت فيه عن أسلحة مختلفة، أعربت وزارة الدفاع في سيول أمس الأحد عن مخاوفها بشأن الكشف عن سلاح يُفترض أنه صاروخ باليستي طويل المدى.وأضافت الوزارة أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل تفاصيل الأسلحة التي تم الكشف عنها.وقالت الوزارة إنها ستدعم الجهود الدبلوماسية للحكومة لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية مع الحفاظ على الاستعداد للرد على أي تهديدات من قبل كوريا الشمالية.