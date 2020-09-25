28.8 % انخفاضا في الصادرات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري 9.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع القرير السبب في هذا التراجع إلى قلة عدد أيام العمل خلال تلك الفترة نتيجة لعطلة عيد الحصاد "تشوسوك" التي امتدت من يوم الثلاثين من سبتمبر وحتى الرابع من أكتوبر، حيث بلغ عدد أيام العمل 4.5 يوم من بين 10 أيام، بانخفاض مقداره يومان مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات خلال العشرة أيام الأولى من أكتوبر سجل زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد حجم صادرات أشباه الموصلات زيادة بنسبة 11.2%، فيما انخفض حجم صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية والسيارات والمنتجات النفطية.كما انخفض حجم الصادرات الكورية إلى دول الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وفيتنام والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والشرق الأوسط.أما حجم الواردات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر فقد بلغ 11.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 19.5%، لتسجل كوريا بذلك عجزا تجاريا يبلغ 1.78 مليار دولار.