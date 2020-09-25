العثور على مسؤول شركة كورية ميتا في العراق

Photo : KBS News

تم العثور على مدير شركة "ديه وو" الكورية للإنشاءات، المكلفة بمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة الجنوبية في العراق، ميتا في مسكنه الخاص الذي يبعد مسافة 10 كيلومترات عن موقع العمل.الجدير بالذكر أن وزارة النقل العراقية قد أعلنت رسميا قبل أيام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى لمشروع الفاو مع شركة "ديه وو" الكورية واتمام الوصول إلى الصيغة النهائية للتنفيذ.وكشفت الوزارة العراقية عن نتائح المرحلة الأولى من تحقيقاتها في موت المسؤول الكوري والتي تفيد بأن السبب في موته يرجع على الأرجح إلى الانتحار.ودعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة العراقية لإجراء تحقيقات جدية وعادلة والكشف عن ملابسات الحادث. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان "حسن الكعبي" في بيان له إن ما يثير استغرابنا أن قضية انتحار مدير الشركة الكورية جاءت بعد الإعلان الرسمي لوزارة النقل عن قرب توقيع صفقة المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو.ومن جانبها، قالت النائبة "عالية نصيف" إنها لا تستبعد وجود شبهة جنائية للحادث وليس انتحارا.وبناء على هذه الدعوة، قامت وزارة الداخلية العراقية بتشكيل لجنة خاصة في هذا الشأن لإجراء تحقيقات في الشكوك في وفاة المسؤول الكوري الجنوبي.