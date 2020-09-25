سيول تدعو بغداد إلى إجراء تحقيقات عادلة وسريعة في وفاة المسؤول الكوري

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن السفارة الكورية لدى بغداد قد دعت السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات عادلة وسريعة في حادثة وفاة مدير شركة "ديه وو" الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة العراقية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين إن الوزارة ستتعاون مع السفارة الكورية في العراق لتقديم خدمات قنصلية كافية لزيارة أعضاء أسرة المسؤول الكوري المتوفي للعراق ونقل جثته إلى كوريا الجنوبية.وكانت السلطات العراقية قد كشفت عن نتائح المرحلة الأولى من التحقيقات في موت المسؤول الكوري الجنوبي التي تفيد بانتحاره، لكن بعض نواب البرلمان العراقيين قد شككوا في الرواية التي تحدثت عن انتحار مدير الشركة الكورية، ودعوا إلى إجراء تحقيقات جدية وعادلة إضافية.ومن جانبها، أرسلت السفارة الكورية لدى العراق مسؤول قنصلي إلى موقع الحادث، كما تقوم شركة "ديه وو" بالتحقق من أسباب الحادث.