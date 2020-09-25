سيول تعرب عن تطلعها لليوم الذي تتعاون فيه الكوريتان بعد انتهاء أزمة كورونا

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أعربت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية عن تطلعها لليوم الذي ستتعاون فيه الكوريتان بعد أن ينتهي تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم الوزارة "يوه سانغ كي" اليوم الاثنين بشأن الخطاب الذي ألقاه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال العرض العسكري يوم السبت الماضي، حيث أعرب "كيم" عن أمله في قدوم يوم تتعاون فيه الكوريتان بعد انتهاء أزمة كورونا، ملمحا بذلك إلى احتمال استعادة العلاقات بين الكوريتين في حالة تهيئة الظروف المناسبة.وقال المتحدث إن الوزارة لم تعرض أي اقتراح بشأن التبادلات بين الكوريتين، لكنها ستجهز إجراءات لتنفيذ التعاون مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن حكومة سيول مستعدة حاليا لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية وتنفيذ التعاون الصحي معها.