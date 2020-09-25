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قال معهد التنمية الكوري في تقرير أصدره اليوم الاثنين إن الاقتصاد الكوري مستمر في التباطؤ بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.وأوضح أن الاستهلاك المحلي شهد انخفاضا كبيرا خاصة في صناعات الخدمات والإنشاءات بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن عودة انتشار فيروس كورونا وموسم الأمطار الذي امتد لمدة أطول مما كان عليه في السنوات الأخيرة.وأشار تقرير المعهد إلى أن الإنتاج الصناعي في شهر أغسطس الماضي قد تراجع بنسبة 3.4%، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 1.5% في الشهر الأسبق.وأضاف التقرير أن حجم الإنتاج في صناعات الخدمات قد تراجع من 1.2% في يوليو إلى 3.7% في أغسطس، فيما سجل حجم الإنتاج في صناعات الإنشاءات انخفاضا بنسبة 1.2% في يوليو، و9.4% في أغسطس.وتوقع التقرير أن يتراجع الانكماش في الصناعات التحويلية نتيجة لزيادة حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية وزيادة الطلب عليها في الخارج في شهر سبتمبر الماضي.وقال التقرير إن المؤشر العالمي لثقة الصناعات التحويلية قد تجاوز المستوى المعياري، وأن وتيرة تراجع حجم التجارة العالمية قد تباطأ، ومن ثم فإن مؤشر ثقة الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية مستمر في الصعود، خاصة للشركات التصديرية.