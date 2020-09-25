واشنطن تجري تحليلا للصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الجديد

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صادر بواسطة المتحدث باسمها إنها تجرى حاليا تحليلا للصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات الذي كشفت عنه كوريا الشمالية في عرضها العسكري يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم.وأضافت أنها تتباحث مع الدول الحليفة لها بشأن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي، مشيرة إلى أنها تجري تحليلات بالتعاون مع كل من كوريا الجنوبية واليابان.ومن جانبها، لم تبد وزارة الخارجية الأمريكية أي رد فعل على كشف كوريا الشمالية عن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة ستستجيب لذلك بعناية بعد إجراء تحقيقات فنية حول الصاروخ والتعرف على ما تستهدفه بيونغ يانغ من وراء الكشف عنه.ومن جهة ثانية، أفادت الأنباء بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعرب عن غضبه بشأن العرض العسكري الأخير لكوريا الشمالية، والذي تم فيه الكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وأسلحة استراتيجية أخرى.ونقلا عن مصدر لم يذكر هويته، قال الصحفي "أليكس وارد" لموقع "فوكس" الأمريكي على الإنترنت في تغريدة على تويتر أمس الأحد إن الرئيس "ترامب" أعرب عن خيبة أمله من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".