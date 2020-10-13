كوريا الشمالية تتعهد بتعميق العلاقات مع روسيا

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تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة تطوير علاقاتها مع روسيا.وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية على موقعها على شبكة الإنترنت يوم أمس الاثنين إن بيونغ يانغ لا تزال متمسكة بموقفها لتطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتقليدية مع موسكو بطريقة تلبي المتطلبات الجديدة للعصر.ووصفت الوزارة العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو بأنها "صداقة تشكلت على خط المواجهة المشترك ضد الإمبرياليين"، مؤكدة على أن البلدين الحليفين سيواصلان التعاون في حماية السلام والاستقرار الإقليميين وتحقيق "العدالة الدولية".ووصفت الخارجية الكورية الشمالية التبادلات بين البلدين بأنها نشطة، وأشادت بالاتصالات بين كبار المسؤولين من البلدين عقب قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل من العام الماضي.كما أعربت بيونغ يانغ عن دعمها للتعديلات الدستورية الروسية الأخيرة التي مهدت الطريق لبوتين للبقاء في السلطة خلال السنوات القادمة، واصفة ذلك بأنه "جهد لبناء أساس لتنمية وطنية مستقرة".