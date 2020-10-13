مشغل غرفة الدردشة على تيليغرام يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بسبب جرائمه الجنسية

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تسعى النيابة العامة إلى الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة للمشغل الأصلي لمجموعة دردشة على تطبيق تيليغرام قام فيه بتوزيع مقاطع فيديو تركز على الاستغلال الجنسي لنساء وأطفال وقُصّر.وفي الجلسة الأخيرة بشأن القضية التي نظمتها محكمة منطقة ديغو فرع "آن دونغ"، أمس الاثنين، اتهمت النيابة "مون هيونغ أوك" بإلحاق الأذى بالعديد من الضحايا كوسيلة لتحقيق رغباته وأكدوا على دوره في ارتكاب "جرائم دقيقة ومتعمدة". وكانت النيابة قد وجهت لائحة اتهام في يونيو تشمل 12 تهمة، إلى الطالب الجامعي البالغ من العمر 24 عاما، والذي اشتهر بلقبه على الإنترنت، "غود غود"، بما في ذلك انتهاك قوانين حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الجنسي.ووفقا لوكلاء النيابة، استغل مون 21 من الأطفال والقصّر وأُجبرهم على تصوير أنفسهم في ألف و275 مقطع فيديو إجماليا، وقد أرسلوا مقاطع الفيديو إليه. ويُشتبه أيضا في أن مون نشر أكثر من 3700 مقطع فيديو للاستغلال الجنسي عبر غرفة دردشة على تيليغرام في الفترة من فبراير من عام 2019 وحتى يناير من هذا العام. كما قال وكلاء النيابة إن بعض الضحايا تعرضوا للاغتصاب من قبل شركاء المتهم.