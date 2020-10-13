مسؤولون أمميون يلتقون بشقيق المسؤول الكوري الجنوبي الذي قتلته كوريا الشمالية

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يعتزم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في سيول، التابع للأمم المتحدة، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بقضية مقتل مسؤول في وزارة مصائد الأسماك الكورية الجنوبية مؤخرا على يد جنود كوريين شماليين، وطريقة تعامل حكومة كوريا الجنوبية مع الحادث.وكشف "لي ريه جين الأخ الأكبر للمسؤول المقتول، عن هذه الخطة في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين بعد اجتماعه مع مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في وقت سابق من اليوم.وقال "لي" إن التقرير سيصدر في أوائل الأسبوع القادم، موضحا أنه سيضغط على الكوريتين لتقديم المزيد من التفاصيل حول الأسباب الدقيقة التي أدت إلى مقتل المسؤول الكوري الجنوبي بالرصاص. وأضاف "لي" أنه تحدث خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين عن التحقيقات المحلية في القضية، وشارك بما يعرفه وبآرائه حول وفاة شقيقه، معتبرا أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أظهرت "اهتماما كبيرا". وقد تم الترتيب لهذا الحدث بعد ستة أيام من طلبه من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين النظر في القضية.وقد قُتل مسؤول في وزارة مصائد الأسماك يبلغ من العمر 47 عاما على يد جنود كوريين شماليين الشهر الماضي بعد أن انجرف في المياه الكورية الشمالية بالقرب من خط الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي.