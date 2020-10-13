الحكومة الكورية تطبق نظام الارتداء الإلزامي للكمامات

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سيُطلب من جميع مرتادي الأماكن العامة ومستخدمي وسائل النقل الجماعي في كوريا الجنوبية الالتزام بارتداء كمامات الوجه للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن استخدام الأقنعة سيكون إلزاميا، حيث سيدخل القانون ذو الصلة بشأن الوقاية من الأمراض المعدية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وبموجب القانون، سيُطلب من الناس ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وفي المظاهرات وفي المرافق الطبية ودور الحضانة، بغض النظر عن مستوى نظام التباعد الاجتماعي الذي يتم تطبيقه، بينما ستعتمد المرافق العامة الأخرى على مستوى التباعد، بموجب النظام المكون من 3 مستويات. وسوف يواجه المخالفون غرامة تصل إلى 100 ألف وون، أي حوالي 90 دولارا. وسوف يتم تغريم مشغلي هذه المرافق ومنظمي المظاهرات ما يصل إلى ثلاثة ملايين وون إذا لم يتم الالتزام بذلك من قبل العملاء أو المشاركين. ولكن سيتم إعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما أو الذين لا يستطيعون ارتداء الأقنعة لأسباب طبية من هذا الشرط. ولن يتم فرض غرامات على خلع الأقنعة بسبب الأنشطة الطبية أو في أثناء تناول وجبات الطعام والسباحة وعمليات البث الإذاعي.وتعتزم الحكومة البدء في فرض غرامات على المخالفين بعد فترة سماح مدتها 30 يوما تبدأ من اليوم.