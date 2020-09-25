سوغا لن يحضر القمة الثلاثية في سيول دون ضمانات بشأن قضية العمل القسري

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أفاد تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن طوكيو أخطرت كوريا الجنوبية بأن زيارة رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" إلى سيول لعقد قمة ثلاثية تشمل أيضا الصين، سوف تكون "مستحيلة" بدون اتخاذ "الإجراءات المناسبة" بشأن قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وتسعى كوريا الجنوبية لعقد القمة الثلاثية في سيول في غضون هذا العام.وبحسب التقرير، قالت مصادر دبلوماسية يوم أمس الاثنين إن الحكومة اليابانية أبلغت موقفها إلى سيول أواخر الشهر الماضي. وأفاد التقرير بأن طوكيو قالت إنه بدون اتخاذ الخطوات المناسبة بواسطة كوريا الجنوبية بشأن قضية العمل القسري، فإن زيارة سوغا لسيول لحضور القمة سوف تكون "مستحيلة". كما طالبت اليابان كوريا الجنوبية بضمان عدم تصفية الأصول التي تم الاستيلاء عليها من شركة يابانية بعد صدور حكم من محكمة كورية جنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.ونقلا عن مصدر في الحكومة اليابانية، قال التقرير إن سوغا لن يزور كوريا الجنوبية طالما أن هناك قلقا بشأن التصفية المحتملة، وبالتالي فإن الشروط اللازمة لعقد القمة الثلاثية لن تتحقق خلال هذا العام.