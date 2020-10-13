السلطات الصحية الكورية تستأنف برنامج لقاح الأنفلونزا المجاني اليوم الثلاثاء

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استأنفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية برنامج التطعيم المجاني ضد الإنفلونزا اليوم الثلاثاء، بعد شهر من تعليقه وسط مخاوف تتعلق بالسلامة من سوء استخدام اللقاحات في أثناء النقل.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سيتم استئناف برنامج لقاح الإنفلونزا المجاني على مستوى البلاد اليوم الثلاثاء، بدءا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، وبعد ذلك سيتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية للمواطنين المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و69 عاما بدءا من يوم 26 أكتوبر.وكان قد تم إيقاف برنامج التطعيم المجاني يوم 22 سبتمبر، بعد اكتشاف أنه لم يتم تبريد بعض اللقاحات بشكل صحيح في أثناء الشحن. وفي الأسبوع الماضي، خلصت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الغذاء والسلامة الدوائية، إلى أنه لا توجد مشكلة في سلامة اللقاحات بعد إجراء الاختبارات ذات الصلة، ومن ثم قررتا استئناف البرنامج.