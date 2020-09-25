بي تي إس تحتل المركز الأول مجددا في قائمة بيلبورد هوت 100

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عادت فرقة بي تي إس الكورية الجنوبية إلى تصدر قائمة بيلبورد الرئيسية للأغاني مرة أخرى بريميكس لأغنية "سافيدج لاف".وقالت صحيفة بيلبورد أمس الانين إن أغنية "سافيدج لاف، لاكسيد- سايرين بيت"، وهي أحدث ريميكس للأغنية الناجحة "سافيدج لاف" للمغني الأمريكي "جيسون ديرولو"، والتي تضم بي تي إس، قد احتلت الصدارة في قائمة بيلبورد هوت 100.كما أشارت إلى أن الأغنية أصبحت ثاني أفضل أغنية تحصل على المركز الأول في القائمة لكل من "ديلورو" و"بي تي إس".ويذكر أن بي تي إس احتلت من قبل المركز الأول في قائمة بيلبورد هوت 100 مؤخرا بأغنيتها "داينامايت"، وهي لا تزال في المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي والرابع غير المتتالي.ويعتمد مخطط بيلبورد لأفضل 100 أغنية شائعة في الولايات المتحدة على عدد مرات التشغيل عبر الإنترنت والمبيعات والبث الإذاعي.