وزير الدفاع الكوري يزور الولايات المتحدة لإجراء المحادثات الأمنية السنوية

Photo : YONHAP News

يغادر "سوه أوك" وزير الدفاع الكوري الجنوبي البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لإجراء المحادثات الأمنية السنوية بين البلدين الحليفين.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، سيتوجه "سوه" إلى الولايات المتحدة على متن ناقلة جوية تابعة للقوات الجوية من طراز "كيه سي-330" بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وسوف يلتقي الوزير الكوري مع نظيره الأمريكي "مارك إسبر" في الاجتماع التشاوري الأمني السنوي غدا الأربعاء، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن نتائج المحادثات في مؤتمر صحفي مشترك.وقال مسؤول في الوزارة إن المناقشات خلال الاجتماع ستركز على تقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، ونقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية الجنوبية.وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يقيّم الوزيران تحركات قوات كوريا الشمالية فيما يتعلق بكشفها مؤخرا عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وصاروخ باليستي جديد أطلقته غواصة خلال عرض عسكري.