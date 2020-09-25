الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يدعوان كوريا الشمالية للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي

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قال تقرير بثه "راديو آسيا الحرة" إن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي دعوا كوريا الشمالية إلى الالتزام بما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد كشف بيونغ يانغ عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في عرض عسكري يوم السبت الماضي.وأضاف أن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن الأمم المتحدة تدعو كوريا الشمالية وقيادتها إلى الامتثال الكامل للالتزامات الدولية التي تنص عليها قرارات الأمم المتحدة، واستئناف جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها بشكل كامل وقابل للتحقق.ومن جانبها، قالت "نبيلة مصرالي" المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي لراديو آسيا الحرة إن قيام كوريا الشمالية بالكشف عن صاروخ باليستي جديد يشير إلى أن بيونغ يانغ مستمرة في انتهاك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.وأضافت أن الاتحاد الأوربي يلاحظ الخطاب الذي ألقاه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمناسبة الذكرى الخامس والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم، وأعرب فيه عن أمله في قدوم يوم تتعاون فيه الكوريتان.وأكدت "نبيلة" على أهمية التزام كوريا الشمالية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين لتحقيق ذلك الأمل.